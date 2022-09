Festnahme in Leverkusen : Frau mit 3,6 Promille beißt Mitreisende im RE

Leverkusen Beamte der Bundespolizei brachten die Volltrunkene am Sonntagabend vom Bahnhof Leverkusen-Mitte in die Ausnüchterungszelle nach Köln.

Eine volltrunkene junge Frau ist in einem Regional-Express handgreiflich gegenüber Mitreisenden geworden. Laut Polizei soll die 30-Jährige die anderen Passagiere gebissen, geschlagen und gekratzt haben. Beamte der Bundespolizei nahmen die Frau am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr am Bahnhof Leverkusen-Mitte in Gewahrsam. Den Atemalkoholtest machte sie widerstandslos mit. Ergebnis: 3,6 Promille. Alkoholbedingt zeigte die Frau erhebliche Ausfallerscheinungen. Die Einsatzkräfte nahmen sie mit zur Dienststelle am Kölner Hauptbahnhof. Aufgrund möglicher weiterer Fremd- und Eigengefährdung kam sie nach Untersuchung durch einen Arzt in die Ausnüchterungszelle. Gegen sie erging eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung.