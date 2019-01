Unfall: Frau kommt mit Wagen von der Wöhlerstraße ab

Wiesdorf Vier Passanten konnten rechtzeitig ausweichen.

(LH) Eine Autofahrerin, die in einem Wagen mit Kölner Kennzeichen unterwegs war, ist am Donnerstagnachmittag mit ihrem Wagen von der Wöhlerstraße in Höhe der Einfahrt zum Parkplatz Wöhlerstraße abgekommen, fuhr über den Bürgersteig und landete dann in der den Parkplatz begrenzenden Hecke. Laut Augenzeugen konnten vier Passanten auf dem Bürgersteig noch rechtzeitig ausweichen. Auch eine Radfahrerin soll glimpflich davongekommen sein. Ihr Rad nahm aber Schaden. Ebenso sollen einige Autos bei dem Vorgang beschädigt worden sein.