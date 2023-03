Delikate Fundsache in Leverkusen Frau entdeckt 60 Kilo Haschisch im Reuschenberger Wald

Leverkusen-Opladen · Am späten Sonntagnachmittag fielen einer Frau nahe einem Waldweg am Tierheim drei Reisekoffer auf. Die Polizei entdeckte darin fein gepresstes Haschisch in Folie eingepackt.

28.03.2023, 15:33 Uhr

Die gepressten Haschischplatten lagen in Koffern. Foto: Polizei Köln

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag drei Reisekoffer mit rund 60 Kilo Haschisch im Waldgebiet an der Reuschenberger Straße sichergestellt und sucht Zeugen. Eine Zeugin entdeckte die Koffer gegen 17.30 Uhr in einem Gebüsch gut einen Meter neben dem Waldweg nahe Tierheim und Parkplatz. Die gepressten Haschischplatten waren mit Plastikfolie umwickelt, heißt es von der Behörde weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Drogenfund gehen an 0221 229-0.

