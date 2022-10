Ein leicht Verletzter in Leverkusen : Frau baut mit 1,7 Promille Unfall

Die Polizei stellte vorerst den Führerschein der Unfallfahrerin sicher. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leverkusen-Fixheide Unfall an der Kreuzung Borsig-/Fixheider Straße am Samstagabend. Eine 55-Jährige saß offenbar alkoholisiert am Steuer und fuhr einem 22-Jährigen auf.

Eine 55-jährige Autofahrerin hat am Samstagabend einen Auffahrunfall verursacht. Laut Polizei war die Frau alkoholisiert, als sie sich hinters Steuer setzte. An der Kreuzung Borsigstraße/Fixheider Straße soll sie gegen 21 Uhr dem, an einer roten Ampel stehenden, Auto eines 22-Jährigen aufgefahren sein.

Rettungskräfte behandelten die Verletzungen des Leverkuseners ambulant. Polizisten ließen die 55-Jährige pusten. „Der Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille“, heißt es von der Polizei. Auf der Wache entnahm eine Ärztin der Frau eine Blutprobe. Der Führerschein ist vorerst sichergestellt.

(LH)