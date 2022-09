Düsseldorferin randaliert in Leverkusen : Frau wirft Fahrrad von Brücke auf Rathenaustraße

Leverkusen-Wiesdorf Am frühen Donnerstagabend haben Streifenpolizisten in Wiesdorf eine Frau (34) gestellt, „die im Verdacht steht, ein Fahrrad von der Brücke des dortigen Bahnhofs auf die Rathenaustraße geworfen zu haben“, berichtet die Polizei.

Die gute Nachricht: Autofahrer oder Fahrzeuge sind offenbar nicht zu Schaden gekommen. Konkret soll dies passiert sein: Zeugen hatten gegen 18.15 Uhr die Polizei gerufen, als sie auf der Brücke „eine blondhaarige Randaliererin in einem auffällig grünen Parka bei dem Wurf des Fahrrads beobachtet hatten“. Die Zeugen waren so umsichtig, das schwarze Fahrrad (Marke „Kalkhoff“) von der Straße zu holen und zu sichern, bis die Polizei eintraf. Beamte stellten die 34-Jährige noch in Tatortnähe. Die aus Düsseldorf stammende Randaliererin muss sich nun laut Beöorde in mehreren Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung verantworten. Wem das Fahrrad gehört, ist vorerst offen.