Kripo richtet Ermittlungsgruppe ein Frau (21) in Schlebusch vergewaltigt

Nach einer überfallartigen Vergewaltigung in der Nacht auf diesen Mittwoch in Schlebusch sucht die Polizei nun dringend Zeugen. Zugetragen haben soll sich dies: Gegen 1.45 Uhr soll ein etwa 20 bis 30 Jahre alter, ungefähr 1,80 Meter großer und als sportlich beschriebener Mann eine 21-Jährige an der Straße Dhünnberg „angesprochen und ohne Vorwarnung in die Grünanlage gezerrt haben“, berichtet die Behörde.