Statt „Ugly Christmas Sweater Run“: Fotowettbewerb in Leverkusen : Läufer in Weihnachtspullis gesucht

Einen möglichst originelle Weihnachtspulli überstreifen und loslaufen: Das Konzept kommt an. In diesem Jahr muss jeder alleine los. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Statt des traditionellen „Ugly Christmas Sweater Run“ initiiert der Sportpark Leverkusen im Corona-Jahr einen Fotowettbewerb mit hübsch-hässlichen Weihnachtspullis.

Das britische Schauspieler-Sahneschnittchen Colin Firth als Mark Darcy konnte damals im ersten Film der „Bridget Jones“-Reihe nichts entstellen, Auch nicht der Rentier-Weihnachtspulli, den Mark Darcy als Geschenk seiner Mutter zu tragen verpflichtet war. Das gute Stück darf zweifelsohne in die Rubrik hässlicher Weihnachtmotiv-Pulli eingeordnet werden. Und genau um diese Sorte Pullover ist in den vergangenen Jahren ein Kult entstanden. Auch in Leverkusen gibt es schon die Tradition des „Ugly Christmas Sweater“-Laufs.

Aber in diesem Corona-Jahr „läuft alles anders als geplant – und trotzdem sehnen wir uns auch in diesem Jahr nach Fotos von wunderschön hässlichen Weihnachtsoutfits“, kündigt der Sportpark Leverkusen an. Heißt: „Leider mussten wir den ,Ugly Christmas Sweater Run 202’ mit dem geselligen Zusammentreffen der verrücktesten Weihnachtsoutfits schweren Herzens für alle Läufer absagen. Und auch wenn der Halbmarathon in diesem Jahr in virtueller Form großen Zuspruch erhielt, haben wir uns gegen die Durchführung eines virtuellen ,Ugly Christmas Sweater Run’ entschieden“, meldet Roman Schultes vom Sportpark.

Aber: Läufer, die ihren Weihnachtspulli dennoch der Welt präsentieren möchten, schicken Fotos von sich in diesem Outfit laufend an den Sportpark. „Hierbei gilt natürlich auch wie schon beim Halbmarathon: Alleine Laufen und die aktuellen Bestimmungen beachten“, weist Schultes hin. Mitmachen funktioniert so: „Die Läufer laufen einfach los – beliebig weit und beliebig schnell –, aber statt in Laufkleidung, schlüpfen sie in ihr wunderschön-hässliches Weihnachtsoutfit.“ Und vergessen dabei nicht, ein Foto von sich im Outfit zu machen. Das kann bis zum 15. Dezember an roman.schultes@sportpark-lev.de geschickt und auch unter dem Hashtag #UCSRLEV gepostet werden.