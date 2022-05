Bürger sind gefragt : Leverkusen formiert sich gegen Monheimer Gewerbegebiet

Hitdorf Die Planunterlagen für die Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebietes in Monheim an der Stadtgrenze zu Hitdorf liegen erneut aus. Bürger können noch bis einschließlich 13. Juni Stellung nehmen.

Die SPD-Ratsfraktion regt einen Einspruch der Stadt gegen die Planung an und sichert der zuständigen Leverkusener Baudezernentin Andrea Deppe ihre Unterstützung zu. Die CDU Hitdorf reicht eine erneute Eingabe noch vor der Stadtverwaltung ein und startet eine Petition „für eine innovative Regionalpolitik“.

Die an der Leverkusener Stadtgrenze geplante Erweiterung des Monheimer Gewerbegebiets treibt den Leverkusener Norden politisch um. Auch wenn sich das Gewerbe- und Industriegebiet gegenüber dem ersten Entwurf deutlich verkleinert hat, sind die beiden Regionalpläne an der Stadtgrenze zu Monheim aus Sicht der SPD-Ratsfrau Regina Sidiropulos noch nicht kompatibel. „An dieser Stelle sollte der regionale Grünzug auf beiden Seiten der Stadtgrenze in vollem Umfang erhalten bleiben. Auch die neue abgespeckte Planung hat immer noch erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“, sagt Sidiropulos. Die SPD-Fraktion sei deshalb bereit, „eine Stellungnahme der Stadt Leverkusen innerhalb der vorgegebenen Frist gegen diese Planung zu unterstützen“.