„Wir sind bereit, einen Teil der Kosten zu übernehmen“ Förderverein Balkantrasse fordert Lückenschluss an Wupper

Bahn und Rad in friedlicher Koexistenz? Zunächst war der Aufschrei beim Förderverein Balkantrasse groß, als der Rheinisch-Bergische Kreis beschlossen hatte, eine Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der „Balkanstrecke“ in Auftrag zu geben. Und der Leverkusener Stadtrat obendrein entschied, die Stadt solle sich ebenfalls an der Machbarkeitsstudie beteiligen. Dabei geht es – kurz gesagt – um eine Untersuchung, welches Potenzial für eine Verbindung besteht, welches Verkehrsmittel am besten geeignet ist und wo eine mögliche Trasse verlaufen könnte, möglicherweise eben auf einer erweiterten Balkantrasse.