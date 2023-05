Schulen können für besondere Aktionen Fördergeld beantragen Leverkusen fördert Schulprojekte zum Thema Nachhaltigkeit

Seit 2021 ist Leverkusen global nachhaltige Kommune und setzt sich für die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ein. Um ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit auch bei Schülern zu schaffen und das Thema im Schulalltag zu verankern, hat die Stadt das Förderprogramm „Zukunft. Gestalten. Lernen“ aufgelegt. In diesem Jahr stellt sie für Projekte im Bereich „Global Nachhaltige Kommune“ insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung. Zuständig ist das Kommunalen Bildungsbüro. Fragen und Förderanträge können nun bei Christina Kowalczyk gestellt werden. Sie ist per E-Mail an christina.kowalczyk@stadt.leverkusen.de zu erreichen.