Mechtild Höller war in Leverkusen aktiv Expertin für Fledermäuse ist tot

„Mit ihr verliert Leverkusen eine unermüdliche Beschützerin der Fledermäuse“, schreiben sie in ihrem Nachruf. Die Biologin habe den Arbeitskreis Fledermäuse gegründet und 23 Jahre geleitet, Exkursionen und Vorträge organisiert, Kinder an die Tiere herangeführt. „Dank ihrer akribischen Arbeit wissen wir, welche Fledermausarten in unserer Stadt zu Hause sind.“ 2009 sei Höller der Rheinlandtaler verliehen worden.