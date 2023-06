Feines Fest zu 55 Jahren Städtepartnerschaft Leverkusen und Oulu Finnischer Überraschungsabend im Sensenhammer

Bernhard Marewski war am Samstagabend einen Augenblick ganz besonders gerührt. Genau in dem Moment, als Jukka Väärni ihm am Rande von Schlebusch die Hand schüttelte. „Ich komme aus Oulu“, sagt Väärni dazu. Finnland-Fan-Marewski – in finnischer Tracht unterwegs – war begeistert. Väärnis Besuch im Sensenhammer passte nämlich ganz genau zu dem, was auf dem Außengelände gefeiert wurde: eine finnische Sommernacht, um 55 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Leverkusen und eben Oulu in Finnland hochleben zu lassen.