Spirituelle Momente in fünf unterschiedlichen Jazz-Varianten Finale der „1. Spiritual Jazzdays“ zum Reformationsfest

An diesem Dienstag, 31. Oktober, wird in der evangelischen Christuskirche an der Dönhoffstraße um 19 Uhr ein besonderer Reformationsgottesdienst gefeiert. Anders als geplant, wird er ohne Frauenrechtsaktivistin und Imamim Seyran Ates, die sich für einen interreligiösen Dialog stark macht, stattfinden. Eine Terrorwarnung gegen ihre Berliner Ibn-Rushd-Goethe Moschee führte zur Absage. Nun wird Pfarrer Siegfried Eckert eine Liedpredigt über Martin Luthers Hymne „Ein feste Burg ist unser Gott“ halten. Der Liedanfang steht an der Frontseite der Wiesdorfer Kirche. Im Gottesdienst werden Andreas Theobald (Klavier) und Jürgen Hiekel (Saxophon) verjazzte Lutherchoräle von Marcus Schinkel spielen. Diese Veranstaltung ist zugleich das Finale der 1. Spiritual Jazzdays, als Vorgruppe der Leverkusener Jazztage. Alle Besucher sind zu einem kleinen Empfang am Ende des kleinen Festivals im Land der Reformation eingeladen. Was bleibt, und zwar bis zum 30. November, ist die Kunstausstellung „Leben im Stein“ mit Skulpturen von Heidrun Feistner (Berlin/Wittenberg).