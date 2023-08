Neue Postkarten-Schau: fiktive „Grüße aus Larifari“ im Künstlerbunker Opladen Auf dem Mond ist das Wlan so schlecht

Insgesamt 60 Abbildungen sind in einem 64 Seiten umfassenden Katalog zu sehen, der zur pünktlich zur Vernissage an diesem Freitag erscheint und gegen eine Spende erhältlich ist. „Larifari“ klinge „nach einem schönen Urlaubsort in Italien“, meint Peter Kaczmarek, dem ein ganz eigener Sinn für hintergründigen Humor und feiner Ironie inne ist. Tatsächlich kommen die angeblichen Urlaubsgrüße nicht nur aus Bella Italia, sondern aus aller Welt. Es sind kurze, fiktive Mitteilungen von Freunden (Kaczmarek: „So viele Freunde habe ich gar nicht“), die tatsächlich von ihm selbst handschriftlich verfasst, mit fiktiven Absenderorten versehen und an ihn adressiert sind. Schöne Postkartenillusion.