Zahlreiche Einsätze in Leverkusen : Feuerwehr rettet fünf Bewohner nach Kellerbrand

Unter Einsatz von Fluchthauben wurden Bewohner an der Sauerbruchstraße gerettet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Gleich mehrere Einsätze und die Rettung von fünf Hausbewohnern nach einem Kellerbrand in Schlebusch haben am Mittwochabend die Leverkusener Feuerwehr in Atem gehalten.

Gegen 22.15 Uhr erreichten die Feuerwehr mehrere Notrufe zu einem Kellerbrand an der Sauerbruchstraße, bei dem dichter Rauch im Hausflur mehreren Bewohnern den rettenden Weg ins Freie versperrte. Alarmierte Rettungskräfte legten tragbare Leitern an Fenster und Balkone an, auf die sich Bewohner geflüchtet hatten. Gleichzeitig startete die Feuerwehr die Brandbekämpfung im Keller. Dort gelagerte Gegenstände und starker Rauch erschwerte die Suche nach dem Brandherd, doch gelang es den Einsatzkräften, den Brandherd zu lokalisieren und das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Bei der Personenrettung setzte die Feuerwehr sogenannte Fluchthauben ein, die Bewohner vor dem Rauch schützen und es ermöglichte, sie durch das verrauchte Treppenhaus ins Freie zu geleiten. Insgesamt fünf Personen wurden auf diese Weise und über die tragbaren Leitern gerettet, berichtet die Feuerwehr weiter.

Zehn Hausbewohnern war es gelungen, sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie zu begeben. Zwei verletzte Bewohner wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten belüftete die Feuerwehr den Keller. Die Bewohner kehrten in ihre Wohnungen zurück.

Bereits um 20.30 Uhr hatte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf über einen Brand auf dem Recyclinghof Bender in Opladen. Dort stand Müll in Flammen. Angesichts einer erheblichen Rauchentwicklung wurde die Warn-App Nina ausgelöst, um die Bevölkerung in den betroffenen Stadtteilen über die Geruchsbelästigung zu informieren. Der Brand wurde gelöscht, die Warnmeldung um 22 Uhr zurückgenommen.

Parallel zu diesem Einsatz erheilt der Leitstelle Hinweise auf einen Gasgeruch im Bereich Lützenkirchen, der sich vor Ort jedoch nicht bestätigte. Zudem mussten zeitgleich mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einer Hilfeleistung in den Stadtteil Opladen ausrücken. Dieser Einsatz wurde ebenfalls schnell beendet. Zudem wurde die Feuerwehr gegen 21.10 Uhr zu einem weiteren Feuer im Stadtteil Schlebusch gerufen. Dort brannte es in einem Hausanschlusskasten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Zwei Personen hatten Rauch eingeatmet und wurden vom Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Die Bewohnern kehrten in das Gebäude zurück.