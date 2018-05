Leverkusen: Feuerwehr rettet Bienen vor Feuer in Gartenlaube

Feuerwehreinsatz in Leverkusen

Leverkusen Eine brennende Gartenlaube hat am Mittag für eine Rauchsäule über Bürrig gesorgt. Die Feuerwehr holte mehrere Gasflaschen aus dem Gebäude.

Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand in der Reihenhaussiedlung am Mühlenweg gerufen. Im Garten stand eine größere Laube in Flammen.