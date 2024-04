Mit erstem verkaufsoffenen Sonntag 2024 in Wiesdorf Feuerwehr nutzt Frühlingsfest zur Nachwuchswerbung

Reges Treiben herrschte am Samstag und Sonntag beim Frühlingsfest in Wiesdorf. Tausende Besucher genossen die endlich wieder angenehmen Frühlingstemperaturen und das vielfältige Angebot rund um den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in der Leverkusener City. Die Veranstaltung bot neben Einkaufsfreuden auch ein buntes Rahmenprogramm.