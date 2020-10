Feuerwehreinsatz in Leverkusen : Dach eines Einfamilienhauses stand in Flammen

Dach eines Einfamilienhauses stand in Flammen

Feuerwehreinsatz in Leverkusen

Leverkusen Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, eine Person wurde vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Es waren 31 Einsatzkräfte im Einsatz.

Am Montagabend stand ein Einfamilienhaus in der Reusrather Straße in Flammen. Um kurz nach 21 Uhr wurde der Brand der Feuerwehr gemeldet. Daraufhin entsandte die Leitstelle die Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, den zuständigen Löschzug Opladen der Freiwilligen Feuerwehr sowie einen Rettungswagen.