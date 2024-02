180 Gäste in Saunahäusern untergebracht Feuerwehr evakuiert Freizeitbad Calevornia in Leverkusen an Rosenmontag

Austretendes Chlorgas in einem Schwimmbad in Leverkusen hat etwa 180 Badegästen am Montagabend ein vorzeitiges Ende des Besuchs beschert. Die Besucher seien während des Einsatzes warm und trocken in verschiedenen beheizten Saunahäusern auf dem Gelände des Freizeitbades untergebracht gewesen, teilte die Feuerwehr in Leverkusen am Dienstag mit. Unterdessen gingen Feuerwehrleute in Chemikalienschutzanzügen in den betroffenen Bereich, wo sie eine undichte Chlorgas-Flasche abdrehten.