Nach der Flut - Leverkusen im Ausnahmezustand : Feuerwehr bereitet sich auf möglichen Starkregen vor

Die Feuerwehr, hier Abteilungsleiter Gefahrenabwehr Thomas Kresse, ist auf mögliche Starkregeneinsätze am Wochenende vorbereitet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Deutsche Wetterdienst hat mögliche Gewitter mit Starkregen angekündigt. 8000 Sandsäcke sind befüllt, Pumpen einsatzbereit. Bürger sollen für Wetterprognosen nicht die 112 wählen.

Starkregen Für das Wochenende meldet der Deutsche Wetterdienst mögliche kräftige Gewitter mit Starkregen und/oder kleinkörnigem Hagel. Die Feuerwehr ist vorbereitet. „Insgesamt sind rund 8000 Sandsäcke gefüllt, die kurzfristig eingesetzt werden können. Alle Pumpen sind wieder gewartet, weitere angeschafft. Zusätzlich zu den im Dienst befindlichen Kräften ist weiteres Personal in Rufbereitschaft versetzt worden“, meldet die Stadt.

Bürger sollen die Wettermeldungen und Warnhinweise aufmerksam verfolgen. „Grundsätzlich ist es ratsam, wichtige Dokumente und Wertgegenstände vor Beginn eines Unwetters in höher liegenden Gebäudeteilen zu sichern.“ Und: Für Wetterprognosen bitte nicht die 112 anrufen, bittet die Feuerwehr. Wetterprognose online: www.dwd.de. Für Fragen/Sorgen ist die Bürger-Hotline am Wochenende zwischen 8 und 18 Uhr unter 0214 406-3333 erreichbar. Die Sozialarbeiterteams der Stadt können auf der Straße angesprochen werden.

Gewittergefahr am Wochenende in westdeutschen Katastrophengebieten

Wetter-Aussicht : Gewittergefahr am Wochenende in westdeutschen Katastrophengebieten

DWD warnt vor lokalen Starkregen-Ereignissen am Wochenende

Schauer und Gewitter am Samstag

Schauer und Gewitter am Samstag : DWD warnt vor lokalen Starkregen-Ereignissen am Wochenende

Kräftige Gewitter am Samstag

Kräftige Gewitter am Samstag : Deutscher Wetterdienst warnt von Unwettern und Starkregen

Bescheinigung Viele Hochwasser-Betroffene brauchen aktuell offizielle Bescheinigungen darüber, dass sie vom Hochwasser betroffen sind, um etwa von einer Reiserücktrittsversicherung Gebrauch machen zu können. Die Stadt gibt diese ab sofort mo bis do von 8 bis 16 Uhr und fr von 8 bis 14 Uhr entweder an der an der Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Verwaltungsgebäude Goetheplatz (Dezernat für Schulen, Kultur, Jugend und Sport, 2. Etage, Raum 238) aus. Betroffene sollten sich ausweisen können.