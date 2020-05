Unfall : Feuerwehr befreit Baggerfahrer

Leverkusen Der Notarzt versorgt den Verletzten noch in der Fahrerkabine.

(gut) Die Feuerwehr hat am Montagvormittag in Lützenkirchen einen Baggerfahrer aus seinem umgekippten Gefährt befreit. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, erlitt der Mann bei dem Unfall auf dem Friedhof an der Bruchhauser Straße leichte Verletzungen. Wie es dazu kam, dass der Kleinbagger umkippte, wird noch ermittelt. Der Baggerführer wurde im Fahrerhaus eingeschlossen. Ein Notarzt behandelte ihn noch im Bagger. Zugleich sicherten Feuerwehrleute das Fahrzeug und befreiten den Fahrer später mit hydraulischem Rettungsgerät aus der Kabine. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Leverkusen waren mit zehn Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. RP-Foto: Uwe Miserius