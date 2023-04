Kontroverse um „Flächenfraß“ in Leverkusen Feuerwache – Stadt auch zu Enteignung bereit

Opladen · Verwaltung will für Projekt alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel ausschöpfen. Es fehlt das Grundstück eines Bauern, der nicht verkaufen will. OP Plus will neue Standortsuche.

28.04.2023, 17:38 Uhr

Nabu und Bund positionieren sich gegen die neue Feuerwache im Landschaftsschutzgebiet am Rande von Opladen. Foto: OP Plus

Es rumort weiter zur geplanten Feuerwache Nord auf dem Gelände „Auf den Heunen“ an der Solinger Straße. Denn offenbar schließt die Stadt fürs Erreichen der Ansiedlung im Landschaftsschutzgebiet nicht aus, was sie beim Thema Autobahnausbau der Autobahn GmbH ankreidet: die Enteignung von Grundstücken.