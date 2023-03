Feuerwehr mit 25 Kräften vor Ort Feuer zerstört Gartenlaube in Leverkusen-Hitdorf

Lichterloh in Flammen stand am Samstagmittag eine Gartenlaube an der Hitdorfer Straße in Flammen. Gegen 14 Uhr hatten sich gleich mehrere Anrufer bei der Leitstelle der Feuerwehr gemeldet und auf die brennende Laube hingewiesen. Die Leitstelle alarmierte beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und die Einheit Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr. „Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine deutliche Rauchentwicklung zu erkennen“, berichtet die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, „stand eine Gartenlaube sowie Teile der angrenzenden Grünfläche in Vollbrand“. Die Trupps brauchten allerdings nicht lange für die Löscharbeiten. 14.17 Uhr war das Feuer bereits aus.