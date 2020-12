Fan-Spektakel für den Tabellenführer : Feuer und Flamme für die Werkself

Die Abfahrt der Bayer-Profis zum Lokalderby nach Köln begleiteten die Fans am Forum mit einem Pyro-Spektakel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Werkself bleibt auf Erfolgskurs und behauptet die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga. Die Fans bedanken sich auf ihre Art.

Bei der Abfahrt zum Duell mit dem Rivalen aus Köln hinüber auf die andere Rheinseite begleiteten sie das Team am Mittwochabend mit einem kurvenüblichen Feuerwerk. Der Werkself hat es offenbar Glück gebracht. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz besiegte den FC glatt und überzeugend mit 4:0. Am Samstag um 18.30 Uhr geht es dann in der BayArena vor leeren Rängen im letzten Spiel des Jahres gegen den direkten Verfolger aus München. Dann könnte die Mannschaft sich selbst und ihren Anhängern das schönste Weihnachtsgeschenk machen.