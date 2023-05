Prozess in Leverkusen Feuer gelegt, um Spuren zu verwischen?

Leverkusen · Der Prozess um die Explosion an der Augustastraße geht in die Zielgerade. Staatsanwaltschaft und Verteidigung liegen in ihren Bewertungen weit auseinander.

05.05.2023, 17:12 Uhr

Das Haus an der Augustastraße nach der Explosion. Foto: Uwe Miserius

Von Siegfried Grass

„Ein klares Ja“, so sieht es die Staatsanwältin, „es war vorsätzliche Brandstiftung.“ Und beantragt eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten. „Alle Anzeichen sprechen für Freispruch“, meint dagegen die Verteidigung. Wie das Landgericht den Brand an der Opladener Augustastraße letztlich sieht, wird am kommenden Freitag verkündet.