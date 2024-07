Feuer auf Baustelle Viele Notrufe wegen Rauchwolke in Wiesdorf

Ein großes Aufgebot an Feuerwehrleuten ist am Montagabend zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung an einer Baustelle in Wiesdorf ausgerückt. Dort brannte größtenteils Styropor, was zu dem starken Rauch führte. Die Feuerwehrleute konnten mit Löscharbeiten eine weitere Rauchentwicklung rasch unterbinden. Die Rauchwolke zog in Richtung Köln.