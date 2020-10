17-Jähriger in Leverkusen : Festnahme nach Luftgewehr-Schüssen auf zwei Fußgängerinnen

17-Jähriger in Leverkusen

Lützenkirchen Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag nach Schüssen auf Fußgänger einen Jugendlichen (17) vorläufig festgenommen. Die Beamten durchsuchten Teile der elterlichen Wohnung in Lützenkirchen und fanden dort mehrere Schreckschusswaffen, Munition, Schlagringe, Sturmmasken und Drogen.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am Vorabend gemeinsam mit zwei weiteren Männern gegen 21.10 Uhr auf der Kapellenstraße mehrere Schüsse aus einem Luftgewehr abgegeben und zwei Fußgängerinnen (52,19) nur knapp verfehlt zu haben. Für die Fahndung nach den Flüchtigen hatte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber eingesetzt. Uniformierte stellten einen der Schützen (17) wenig später in einem Waldstück. Der 17-Jährige hatte ein Luftgewehr bei sich, das in einer Decke versteckt war. Im Rucksack des jungen Mannes fanden die Beamten zwei weitere Schreckschusspistolen, einen Schlagring und Drogen.