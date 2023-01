34-Jähriger gefasst Festnahme nach Einbruch in Schreibwarenladen

In Mühlheim an der Ruhr hatte ein Zeuge gegen 6.20 Uhr die Polizei über einen Einbruch in eine Grundschule in Müheim-Speldorf informiert. Außerdem gab der Zeuge an, dass vor einer eingeschlagenen Scheibe ein Fahrrad stünde. Als die Beamten an der Schule eintrafen, sahen sie die eingeschlagene Scheibe, eine Fahrradspur und Schuhabdrücke im Schnee. Die Polizisten folgten der Spur und trafen einen Mann auf einem Fahrrad an. Die Spur endete dort. Als der Mann den Streifenwagen sah, legte er laut Polizeibericht einen mitgeführten Beutel auf den Gehweg und entfernte sich einige Meter. Die Beamten kontrollierten den 34-Jährigen und fanden in seinem Rucksack sowie dem abgelegten Beutel diverse Einbruchswerkzeuge sowie mutmaßliche Tatbeute. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Im Schulgebäude stellte die Polizei fest, dass in mehrere Räume eingebrochen und diese durchwühlt wurden.