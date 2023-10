Stadt Leverkusen hofft auf bis zu 5,83 Mio. Euro Zuschuss Festhalle Opladen wird frühestens Mitte 2026 fertig

Seit Jahren tut sich gefühlt nichts bei der Sanierung der Festhalle Opladen am Marktplatz. Jetzt gibt der städtische Fachbereich Gebäudewirtschaft einen neuen Fahrplan für die Sanierung bekannt, für die der Rat Ende 2022 den Baubeschluss gefasst hatte. „Laut Terminplan war zu diesem Zeitpunkt die Fertigstellung der Sanierung für Oktober 2025 vorgesehen“, heißt es in einer Information an die Politik. Darin steht auch: Die Festhalle wird frühestens erst im Sommer 2026 fertig.