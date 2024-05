Schützen- und Volksfest in Leverkusen Schlebusch feiert vier Tage lang

Bühnenprogramm Im Schlebuscher Wuppermannpark ist ein Bühnenprogramm mit viel Abwechslung geplant. Den Auftakt am 30. Mai um 11 Uhr übernehmen die Original Oberkrainer aus Slowenien. Um 18 Uhr präsentieren sich „Pit Hupperten & Die Allerwertesten“ zum ersten Mal nach fünfjähriger Pause mit einem Mix aus Soul, Funk, Pop und Rock. Am 31. Mai um 20 Uhr sind die Queen Kings zu Gast. Am 1. Juni um 19 Uhr bietet „Köbes Underground“, die Hausband der Stunksitzung, einen Querschnitt aus ihrem Repertoire. Am Sonntag um 16 Uhr sorgen „Müller und Band“ zunächst für Frohsinn, ehe um 18 Uhr die „Höhner“ folgen.