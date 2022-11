Jeckes Leverkusen : Arena Alaaf! Hunderte feiern Frühstart in die Session

Gut besucht: die Ostermann-Arena am Samstag. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Doch am Elften im Elften geht schon längst nicht mehr alles los. Leverkusens Karnevalisten jedenfalls schunkelten bereits früher los – am Samstag in der Ostermann-Arena.

Karneval ist wie Kölsch, Kümmerling und andere Flüssignahrung – bei Wärme dehnt er sich aus. Und so nimmt es kein Wunder, dass auch eine Session immer länger wird, dank Klimawandel. Nach hinten geht ja nicht (wegen Aschermittwoch), dafür umso pragmatischer nach vorne. Schon vor dem Elften im Elften wird hemmungslos gefeiert – so wie jetzt am fünften Elften in der Leverkusener Ostermann-Arena (Foto: Miserius).

Angekündigt zu „Arena Alaaf“ waren Abordnungen von gleich 15 heimische Karnevalsvereinen. Außerdem Vorstände des Festausschusses sowie der höchste Repräsentant vom‘s Ganzen, Prinz Marijo I. Auch dessen Amtszeit ist langlebig wie eine liebliche kölsche Fastelovend-Melodei, aber daran ist ausnahmsweise mal nicht das Klima schuld, sondern Corona.

Das Virus blieb am Samstag außen vor, dafür waren in der bestens gefüllten Ostermann-Arena mit an Bord: der Bayer-Spielmannszug, Fidelio Manfort, die Prinzengarden Leverkusen und Opladen, die Altstadt- und die Neustadtfunken, die Stadtgarde Opladen, die Manforter Lappenclowns, Rot-Gold Leverkusen, die Rheindorfer Burgknappen, die Wupperveilchen, die Roten Funken Wiesdorf, Närrische Kolping, die Dhünnveilchen sowie die Karnevalsfreunde Manfort.

„Karneval ist nicht nur Party, sondern auch Tradition“, sagte Mitveranstalter Jürgen Berg schon vor dem Aufwärm-Alaaf, das bei den Jecken gut ankam: „Dieser Tradition wollen wir eine Bühne geben.“

