Nach Brief ans Bundesfamilienministerium FDP kritisiert „Mutlosigkeit“ in der Kita-Misere

Die FDP-Ratsfraktion wirft der Stadtverwaltung mangelnde Eigeninitiative und Mutlosigkeit bei der Bewältigung der Kita-Krise mit unsicheren Betreuungszeiten vor. Anlass ist ein Brief von OB Uwe Richrath und Dezernent Marc Adomat an das Bundesfamilienministerium, in dem sie nach Auffassung der Liberalen um „Erlaubnis“ bitten, „vermehrt Personal ohne ErzieherInnen-Ausbildung einsetzen zu dürfen“. Der Brief sei in Inhalt und Formulierung ein Schlag ins Gesicht der Eltern, moniert die FDP.