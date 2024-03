Pause bei Supermarktplänen in Leverkusen? FDP hakt zu Nahversorgung in Neukirchen nach

Damals gab es eine heiße Diskussion. Sie drehte sich um den Zwiespalt: Frischluftschneise kontra Nahversorgung im Zentrum von Bergisch Neukirchen. Damals ist etliche Jahre her. Die FDP datiert das letzte Lebenszeichen des Projekts „Edeka + barrierefreie Wohnungen“ an der Wuppertalstraße in Bergisch Neukirchen auf 2018.