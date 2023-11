Ärger um neues Regelwerk für Leverkusen FDP fordert massive Nachbesserung bei Grünsatzung

Leverkusen · Seit das Thema Grünsatzung in der Stadt akut gewordne ist, häuft sich die Kritik an dem Regelwerk für Neubauten. Nun verlangt die FDP: „Vorerst keine Grünsatzung für Leverkusen.“ Stattdessen soll die Stadt in Sachen Satzung nachsitzen.

30.11.2023 , 10:53 Uhr

Die Grünsatzung soll in Leverkusen nur für Neubauten, nicht für Bestand gelten. Warum ist dann im Regelwerk auch das Thema „Baudenkmal“ angeschitten?, wundert sich die FDP. Foto: Getty Images/iStockphoto, RKW/agafapaperiapunta, RKW

Grün ist die Farbe, die sich entspannend auswirkt, sagen Experten. Für die Grünsatzung gilt das offenbar nicht. Sie sorgt für Anspannung. Die FDP fordert: „Die vorgelegte Grünsatzung der Stadt muss auf ihre rechtliche Zulässigkeit geprüft werden“, schreibt Valeska Hansen für die Ratsfraktion. „Nachdem bereits ein Rechtsanwalt und ein örtlicher Bauunternehmer die Grünsatzung infrage stellen, sollte erst einmal die rechtliche Zulässigkeit einer Grünsatzung in dieser Form überprüft werden.“ Fraktionschef Jörg Berghöfer ergänzt: „Wir können nicht von privaten Bauherren verlangen, was die Verwaltung selbst nicht leisten muss.“ Die Liberalen nennen Beispiele aus der Satzung, die ihnen sauer aufstoßen: Dass Eigentümer ihren Garten nicht blickdicht errichten dürften, sei ein großer Eingriff in die Privatsphäre. Die Vorgabe, „dass je angefangene 200 Quadratmeter ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen sei, ist schwierig, umzusetzen, weil einerseits das Abstandsgebot zu Nachbarn und Gebäuden nicht immer einzuhalten wäre, außerdem soll ein Garten ja der Freizeitgestaltung dienen“, moniert die FDP. „Fußballflächen, Trampoline oder Planschbecken würden durch Bäume im Garten behindert.“ Und: Die Grünsatzung solle Ausnahmen für Baudenkmäler zulassen – „wobei sie doch eigentlich nur für Neubauten gelten soll, wer findet hier den Formulierungsfehler?“, fragt die FDP spitz. Nachsatz: „Es ist wohl noch einiges nachzubessern.“

(LH)