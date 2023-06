Kantor und Künstlerin bereiten kreatives Ende einer Ausstellung in Leverkusen Farbklang – Bilder treffen in Quettingen auf Musik

Leverkusen-Quettingen · Organist Michael Porr setzt am Wochenende Bilder einer Ausstellung von Martina Tenhagen in der Evangelischen Kirche in Quettingen in Klang um.

09.06.2023, 12:53 Uhr

Bunte Boote wiegen sich im Wasser. „Am Abend“ hat Martina Tenhagen dieses Bild betitelt. Sonntag wird es von Michael Porr musikalisch interpretiert. Foto: Martina Tenhagen

Von Monika Klein

Man spricht von Farbklang und Klangfarbe, um Bilder oder Musik zu beschreiben. Beides trifft am Samstag um 17 Uhr zusammen, wenn der Opladener Kantor Michael Porr mit den Augen an den Bildern einer Ausstellung von Martina Tenhagen entlang spaziert und seine Eindrücke und Gedanken am Klavier in Musik umsetzt.