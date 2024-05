Lange Schlangen an der BayArena in Leverkusen Fans warten bis zu sieben Stunden auf Pokalfinal-Tickets – „Katastrophe“

Nun hat der Verein reagiert: „Wir können die Kritik zu der Ticketausgabe der Pokalfinal-Karten nachvollziehen“, schreibt Pressesprecherin Valeska Homburg in einer Stellungnahme. „Leider stellt uns jedoch die Ausgabe von knapp 25.000 Papier-Tickets vor große Herausforderungen, da in unserem Bereich Ticketing normalerweise alles auf die digitale Ticket-Ausgabe ausgerichtet ist.“ Als Reaktion auf die Fan-Beschwerden soll es zusätzlich zu den Terminen am 1. und 4. Mai weitere Abholtermine am 6. und 7. Mai geben (siehe Info). Homburg: „Die Abholung an allen Terminen erfolgt am Service Ost. Unser Partner Früh Kölsch stellt bei den zu erwartenden sommerlichen Temperaturen zudem für die Wartenden alkoholfreie Kaltgetränke kostenfrei zur Verfügung.“ Auch die sanitären Anlagen seien geöffnet. „Darüber hinaus werden wir an alle Fans, die ihre Tickets noch nicht abgeholt haben, proaktiv einen Newsletter versenden, in dem noch einmal alle wichtigen Infos/Änderungen enthalten sind.“