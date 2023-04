Junger Autor schreibt Buch über Leverkusener Bundesligisten Bei Bayer 04 war der Wurm drin... im Pfosten

Ein Fußball-Philosoph wagte einmal diese These: „Etwas Besseres kann dem deutschen Fußball gar nicht passieren, als dass eine Mannschaft nicht nur vorne, sondern auch erfolgreich ist, aber deswegen ist sie ja vorn.“ Dieser sachkundige Ausruf stammt von Bayers langjährigem Abwehrboss Jens Nowotny, der mit acht Platzverweisen, davon sechs im Trikot von Bayer 04, bis heute den Bundesligarekord in dieser Kategorie hält. Derlei amüsante Daten, Fakten und kuriose Geschichten hat Autor und Bayer-Fan Jan Zimmermann in einem neuen, kurzweilig zu lesenden Buch über seinen Herzensverein zusammengefasst. Nicht nur für ihn ist der Klub getreu des Buchtitels „mehr als nur die Werkself aus der Farbenstadt“.