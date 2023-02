Gefahr für Grundschüler Fahrradstraße soll Schulverkehr in Hitdorf entschärfen

Sie haben die politischen Vertreter des Bezirks offenbar mit ihrem Protest erreicht: die Schüler der Grundschulen in Hitdorf. Ende Oktober vergangenen Jahres waren sie noch in Begleitung ihrer Eltern bei Unterrichtsstart in den frühen Morgenstunden lauthals mit selbstgebastelten Plakaten um ihre Schulen gezogen, um auf die unhaltbaren Verkehrszustände beim Hol- und Bringverkehr aufmerksam zu machen. Nun wurde deshalb in der Sitzung der Bezirksvertretung I diskutiert, ob die Lohrstraße eine Fahrradstraße werden soll.