Eröffnung im Frühjahr am Bahnhof Leverkusen-Opladen Fahrradparkhaus ist auf der Zielgeraden

Das Herzstück ist drin in Leverkusens erstem Fahrradparkhaus: Im Auge der Rampe zur Opladener Bahnhofsbrücke sind kürzlich die Fahrradabstellanlagen installiert worden. Viel fehle nun nicht mehr zur Vollendung, „ein paar Türen, Arbeiten an der Verkleidung“, zählt Andreas Schönfeld vom Führungsduo der Bahnstadt-Gesellschaft einige noch zu erledigende Arbeiten auf. Damit Brückenrampe und Fahrradparkhaus in der Mitte eine optische Einheit bilden, werde das Parkhaus mit demselben Gitternetz bespannt wie die Rampe.