Prozess am Amtsgericht : 33-jähriger E-Bike-Dieb muss für 14 Monate in Haft

Leverkusen Weil er mehrere elektrische Fahrräder im Gesamtwert von 20.000 gestohlen haben soll, wurde ein Mann zu 14 Monaten Haft verurteilt. Er saß bereits mehrfach im Gefängnis.

Innerhalb von zwei Wochen verschwanden in Leverkusen mehrere E-Bikes. Laut Polizei soll dafür ein 33-Jähriger verantwortlich sein. In sechs Fällen soll der Mann alleine und in zwei weiteren gemeinsam mit seiner Freundin die Räder gestohlen haben. Die 47-Jährige äußerte sich vor dem Amtsgericht nicht. Ihr Freund wehrte sich vehement gegen die Anschuldigungen und witterte eine Verschwörung gegen ihn. „Ich habe in meinem Leben noch kein Fahrrad geklaut“, bekräftigte er. Zudem kritisierte der Mann die Arbeit der Polizei, die seiner Meinung nach ungenau gewesen sei.