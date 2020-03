Fahrradbus ab Opladen wird immer beliebter : 125.493 Radfahrer 2019 auf Trasse unterwegs

Beliebt bei Radfahrern, Rennradfahrern, Spaziergängern und Joggern: die Balkantrasse. Foto: Udo Teifel

Opladen Der Fahrradboom im Bergischen hält an. Am 14. März startete der Bergische Fahrradbus in seine vierte Saison.

Es ist eine Erfolgsgeschichte – der Start eines Fahrradbusses am 1. Juli 2017. Seitdem „schossen“ die Fahrgastzahlen in die Höhe; und mit dem Ausbau der Radstrecke bis Opladen-Bahnhof kann man auch eine Rundreise über Köln und dann mit der Eisenbahn bis Marienheide zurück auf der Trasse bis zum Ausgangspunkt unternehmen. Wenn die Kondition vorhanden ist. Aber dafür gibt es ja auch E-Bikes.

458.275 radelnde Menschen wurden seit Januar 2016 auf der Trasse gezählt – seit diesem Datum gibt es einen Zähler in Wermelskirchen- Tente. Die Schätzungen, was vorher über die Balkantrasse unterwegs war, gehen in die Zig-Tausende. Also dürften sicher eine halbe Million Radfahrer die Trasse von Ost nach West oder West nach Ost genutzt haben. Mehrfachzählungen natürlich inklusive.

Info Busse fahren im gegenläufigen Rhythmus Start Der Fahrplan gilt ab 14. März bis 1. November. Rhythmus Die beiden Busse mit Fahrradhänger fahren im gegenläufigen Rhythmus. Start ist jeweils um 9 Uhr in Opladen und in Marienheide; dann fährt der Bus im zweistündigen Rhythmus ab 10 Uhr die zehn Haltestellen an. Fahrplan Sie liegen in den Rathäusern aus; im Internet sind sie zu finden unter www.einfach-bergisch-radeln.de; www.bergischer-fahrradbus.de oder www.rvk.de.

2019 war ein Jahr der Superlative: 125.493 Radfahrer wurden auf der Trasse am Wermelskirchener Zähler registriert. Am 9. Juni war der absolute Tagesrekord mit 1806 Radfahrern. Überhaupt radelten im Juni die meisten Menschen auf der Trasse: 20.383 wurden gezählt. das war ein Top-Monat.

Der Bergische Fahrradbus wird sehr gut angenommen. Vor allem von Opladen in Richtung Marienheide nutzen ihn viele. Foto: Dominik Ketz

Seit dem 1. Juli 2017 wird entlang des Bergischen Panorama-Radweges in der Saison eine begleitende ÖPNV-Linie eingesetzt. Im „Schlepp“ ein Anhänger, der Fahrräder mitnehmen kann. Im Rahmen des Leader-Projektes wurde die Busausrüstung – Anhängerkupplungen und die erforderlichen Radtransportanhänger – bewilligt und angeschafft. Träger ist das Unternehmen Regionalverkehr Köln (RVK), das in Abstimmung mit Oberberg und Rhein-Berg und den Städten Leverkusen und Remscheid sowie den ÖPNV-Unternehmen Ovag und Wupsi den Betrieb abstimmt.

Inzwischen verkehren Wanderbus und Fahrradbus zu gleichen Betriebszeiten, wenn auch auf unterschiedlichen Strecken. Und: Der Fahrradbus fährt nur samstags und sonntags, an Brückentagen nicht. RVK-Sprecherin Andrea Jahn: „Das lässt sich betrieblich nicht umsetzen.“

In 2020 startete der Fahrradbus am 14. März, seine letzte Fahrt unternimmt er am 1. November. 2019 wurde das Angebot erweitert – die Wupsi-Linie 430 fährt zusätzlich zwischen Bergisch Gladbach S-Bahnhof über Odenthal, Glöbusch und Blecher bis Burscheid und zurück.

Die Verkehrsunternehmen OvagG, RVK und Wupsi sind mit der Fahrgastresonanz in der Saison 2019 zufrieden. Zählte der Fahrradbus in seiner ersten halben Saison 2017 insgesamt 2106 Fahrgäste in beiden Fahrtrichtungen genutzt, verfestigte sich das positive Ergebnis aus dem Vorjahr bereits in 2018: 4367 Fahrgäste wurden in beiden Richtungen gezählt. Der positive Trend setzte sich 2019 fort: Insgesamt fuhren 4495 Fahrgäste in beiden Richtungen mit dem Fahrradbus. Die Steigerung des Fahrgastaufkommens betrug damit plus drei Prozent zum Vorjahr.

Erstmals wurde in 2019 bei der Fahrgastzählung durch die Verkehrsunternehmen zwischen Radfahrern und Wanderern unterschieden. Denn das Angebot des Fahrradbusses richtet sich nicht ausschließlich an Radfahrer. So waren 84 Prozent der 4495 Fahrgäste des Fahrradbusses Radfahrer. Also nutzen etwa 16 Prozent das Angebot dieser Streckenführung von Opladen über Burscheid, Hilgen, Wermelskirchen Hückeswagen, Wipperfürth bis Marienheide ohne Fahrrad.

Was ist aber nun die bevorzugte Richtung der Fahrgäste? Ganz klar von Opladen nach Marienheide. In der Jahressumme zählten die Verkehrsunternehmen 3525 Fahrgäste. Die sogenannten „Top-Drei-Haltestellen“ bei den Einsteigerzahlen sind Opladen-Bahnhof mit 2194 Personen, Burscheid-Bahnhof mit 336 Personen und Hilgen mit 198 Persone. Die meisten aussteigenden Fahrgäste verteilen sich in dieser Fahrtrichtung auf Marienheide (1431 Aussteiger), Hückeswagen (447) und Wermelskirchen-Neuenborn (388).

Ab Marienheide in Fahrtrichtung Opladen stiegen „nur“ 1052 Fahrgäste ein. Die „Top-Drei-Haltestellen“ sind Marienheide-Busbahnhof (278 Einsteiger), Hückeswagen (2199) und Wipperfürth (158). In dieser Richtung steigen die meisten Fahrradbus-Fahrgäste (428) an der Endstation in Opladen aus.