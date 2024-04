Kinderbetreuung In Leverkusen Fachkräftemangel schränkt Kita-Zeiten weiter ein

Dass die Kinderbetreuung nicht sichergestellt ist, dass Kitas wegen Personalnöten immer wieder die Betreuungszeiten kürzen müssen, ist ein Dauerproblem, nicht nur in Leverkusen. Deswegen hat die Verwaltung nicht nur über den Städtetag Besserungsvorschläge gemacht, sondern am 7. März auch Briefe an Bundesfamilienministerin Lisa Paus und NRW-Ministerin Josefine Paul geschrieben. Eine Antwort sei noch nicht eingetroffen, informierte Dezernent Marc Adomat am Donnerstag den Kinder- und Jugendhilfeausschuss.