Trinkgenuss in Leverkusen Exklusive Biersorten in Lützenkirchen

Leverkusen Das kleine Bier-Paradies von Sylvia und Armin Kotterheidt ist wahrlich eine Schatzkiste für Freunde des goldgelben und bronzefarbigen Gerstensafts. Ihr Verkaufsraum in Lützenkirchen bietet nur wenigen Personen Platz, dafür stehen hier die unzähligen Biersorten im Vordergrund, die in rustikal anmutenden Regalen auf ihre Öffnung warten. An den holzvertäfelten Wänden prangen alte Reklameschilder von anno dazumal, und hinter der Ladentheke lächelt Sylvia Kotterheidt ihren Besuchern beim Betreten aufgeschlossen entgegen. Neben regionalem Gebräu, finden sich in ihrem Reich auch Marken aus den deutschen Nachbarländern sowie exotische und exquisite Unikate von Mikrobrauereien.