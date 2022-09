Erhältlich in Leverkusen und Leichlingen : Eine Bastelmappe mit Mathe-Späßen

Leverkusen Statt eines Kalenders gibt der frühere Landrat-Lucas-Schulleiter Heinz Klaus Strick diesmal Kartons zum Ausschneiden heraus. Die 15 Mathe-Knobeleien sind für Kinder ab sechs geeignet.

Die Mappe mit Kartons zum Ausschneiden von Puzzle-Stücken kostet 10 Euro. Der Erlös geht nach Abzug der Druckkosten abermals an das Friedensdorf Oberhausen . Alt-Rektor Strick konnte mit seiner Arbeit in den letzten 15 Jahren so insgesamt 166.000 Euro überweisen. Doch auch mit 77 Jahren denkt der frühere Mathe-Lehrer noch nicht ans Aufhören. „Dazu macht mir Mathematik einfach zu viel Spaß“, sagt er.

Volkshochschule in Leverkusen : Zum Jubiläum gab es einen Einblick in die Gebärdensprache

Wie der Brite, so kommt auch Strick zu dem Ergebnis, dass in der Mathematik nicht Einfachheit als solche schön ist, sondern vor allem unerwartete Einfachheit. Der ehemalige Lehrer ist deshalb überzeugt: „Mit den abgebildeten Mustern lassen sich wunderschöne Figuren erzeugen.“ Bei einer weiteren Aufgabe gilt es, wie bei „Tetris“ verschiedene Quadrate und Rechtecke zu bauen. Dass durch Zusammenfügen bestimmter Grundformen farbige Schleifen ohne Anfang oder Ende – sogenannte Keltische Knoten – entstehen können, findet Strick faszinierend. Wochenlang hat ihn dies beschäftigt.

Die Bastelmappe „Mathematik ist schön“ ist in den Buchhandlungen Gottschalk, Mülheimer Straße 8 in Schlebusch, Heike Noworzyn, Birkenbergstraße 25, in Opladen, und bei Julia Pavlik, Im Brückerfeld 11 in Leichlingen, erhältlich.