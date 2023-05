EVL und private Betreiber bauen Tanksäulennetz in Leverkusen massiv aus So macht die Stadt E-Autobesitzer froh

Kläppchen auf, Stecker rein, aufladen statt verschmierter Finger und Benzingeruch: Das Tanken der Zukunft passiert an der E-Lade- statt an der Zapfsäule. Die Besitzer von 2000 E-Autos in Leverkusen praktizieren das bereits so. Und es sollen beständig mehr werden – mehr E-Autos und mehr Stromtanken. Dafür will nun die Stadt sorgen. Mithilfe auch von privaten Anbietern.