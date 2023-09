Energiekosten in Leverkusen EVL-Gaskunden warten auf Abrechnung

Peter Hahn ist Kunde der städtischen Energieversorgung Leverkusen (EVL) und wartet seit Längerem auf seine Energiekostenabrechnung. In den Vorjahren sei alles immer glatt gelaufen: Mitte August habe die EVL die Energiestände abgelesen, kurze Zeit später sei die Abrechnung ins Haus geflattert – in diesem Jahr lasse diese jedoch auf sich warten, berichtet Hahn. Ein telefonisches Nachhaken bei dem Energieversorger habe keine neue Erkenntnisse gebracht, wann mit der Abrechnung zu rechnen sei. Er erwarte zusätzlich zur Abrechnung eine Rückzahlung in vierstelliger Summe, berichtet der Leverkusener.