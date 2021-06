Freigabe der Opladener Verkehrsachse in Richtung Norden : Europa-Allee ist bald teilbefahrbar

Opladen Vom neuen Kreisel an der Robert-Blumstraße nach Norden soll das Befahren der Allee ab Donnerstag möglich sein. Richtung Süden aber erst ab Juli. Vorher muss der neue Kreisel komplett fertig sein, sagt die Bahnstadt.

„Die Arbeiten an der Europa-Allee sowie am ovalen Kreisverkehr Robert-Blum-Straße/Europa-Allee in der Bahnstadt-West gehen in die letzte Bauphase“, meldet Sprecher Hendrik Neubauer. Kreisel und Allee Richtung Norden „sind dann als Umleitungsstrecke bis zum Kreisverkehr an der Campusbrücke befahrbar. Das weitere Teilstück zwischen Campusbrücke und Opladen Busbahnhof wird dann dauerhaft für beide Fahrtrichtungen geöffnet.“ Die Ampel am Busbahnhof geht dafür wieder in Betrieb.