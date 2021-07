Händler in Leverkusen : „Es fehlt noch die Kauflust“

Leverkusen Die Aktionsgemeinschaft Opladen bilanziert das Corona-Jahr. Und sie plant wieder Feste. Dazu gehören Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt.

Lust auf Veranstaltungen verspürt dagegen der stellvertretende AGO-Vorsitzende Dirk Pott. Die Planungen zur Realisierung des Herbstmarktes am 9. und 10. Oktober haben ebenso begonnen wie für den verkaufsoffenen Sonntag am 10. Oktober. Außerdem würde Pott in der Fußgängerzone gerne ein „Fest in Weiß“ anbieten, in der Bahnstadt einen Oldtimer-Tag.