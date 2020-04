Für Alleinerziehende : Stadt erweitert ab Montag Kita-Notbetreuung

Leverkusen Ab Montag können auch Kinder von Alleinerziehenden unter bestimmten Voraussetzungen in Kitas betreut werden. Das Land hat das Betretungsverbot von Betreuungseinrichtungen gelockert.

Laufe des Freitags wartete die Stadt noch auf Informationen aus Düsseldorf. Das Land hatte angekündigt, dass ab Montag die Notbetreuung in Kitas ausgeweitet wird und auch Kinder Alleinerziehender aufgenommen werden. Unklar war aber der Ablauf. Am späteren Freitagabend kam dann die neue Coronabetreuungsverordnung des Landes, die übers Wochenende in den Leverkusener Kitas kommuniziert wurde.