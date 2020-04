Für Alleinerziehende : Stadt erweitert Kita-Notbetreuung

Leverkusen Freitag hieß es bei der Stadt: Warten auf Düsseldorf. Zwar hatte das Land angekündigt, dass ab Montag, 27. April, die Notbetreuung in Kitas gelockert wird und auch Kinder Alleinerziehender aufgenommen werden.

Unklar ist bis Freitagmittag aber der Ablauf. „Für heute ist Information aus dem Familienministerium angekündigt, bisher ist noch nichts da“, sagt Angela Hillen, Fachbereichsleiterin Kinder und Jugend. „Wir hoffen, dass etwas ankommt, das wir am Wochenende an die Kitas kommunizieren können.“ In jedem Fall seien die Leiter der städtischen Kitas am Montag vor Ort, um Eltern zu beraten. Die müssten eine Arbeitgeberbescheinigung vorlegen. Das wüssten vielleicht einige nicht. Offen sei bisher auch, wie eine Auswahl zu treffen ist, wenn mehr Kinder mit Betreuungsanspruch kommen, als an Kapazität verfügbar sei. Aber: „Wenn die Landesvorgaben da sind, werden wir, soweit es geht, betreuen.“